Apre via Euterpe. Si parte domani con una sola corsia poi i lavori alla rotonda

Il momento è arrivato. Dopo oltre tredici mesi di attesa riapre via Euterpe. Ma sarà un’apertura solo a metà. Da domani sarà possibile percorrere la corsia che da mare, dunque da via Repubblica, conduce verso il centro commerciale Ausa, lungo la via Euterpe. In questi giorni sarà sistemata una segnaletica temporanea, visto che il cantiere complessivo non è ancora ultimato. Poi tutto sarà pronto per l’apertura al traffico. Salta il tappo alla circolazione a una ventina di giorni dall’apertura delle scuole. Era questo uno degli obiettivi che in municipio avevano messo in agenda. In vista del ritorno sui banchi, aprire anche se parzialmente questo asse viario era importante per limitare il sovraccarico di mezzi che da oltre un anno concentra i veicoli su via della Fiera e di conseguenza su via Circonvallazione occidentale e via Flaminia.

L’apertura avverrà non a ridosso del primo giorno di scuola grazie, spiegano da palazzo Garampi, alla conclusione sinergica di numerosi interventi, tra cui adeguamenti idraulici, impiantistici e strutturali.

Nel frattempo proseguono i lavori per il completamento dell’altra corsia di via Euterpe, quella che percorrerà il sottopasso rendendo possibile transitare da monte a mare sotto via Repubblica, senza doversi fermare a un semaforo come accadeva in passato. La nuova viabilità, una volta terminata, consentirà di snellire anche il traffico che da via Repubblica andrà in direzione San Marino affrontando la nuova rotatoria. Ma c’è anche un’altra mobilità interessata dal cantiere di via Euterpe, ed è quella ciclabile e pedonale.

Via Euterpe è attraversata da uno dei tre sottopassi ciclopedonali previsti in tutta l’area di cantiere relativa alla maxi rotonda. Il nuovo percorso ciclopedonale attraverso i tre sottopassi previsti, permetterà il collegamento del quartiere del Villaggio 1° Maggio al Parco Giovanni Paolo II, passando al di sotto della rotatoria e di via Euterpe.

"Parallelamente alla pista ciclabile - spiegano dal Comune -, è stato realizzato anche un nuovo nodo idraulico per dare continuità all’alveo storico del torrente Ausa. Inoltre, nel tratto di via Euterpe, sarà sostituita la fognatura preesistente, ormai datata. A protezione della pista ciclopedonale sottostante, sono stati realizzati anche dei muri ‘antisvio’ e un’area ad uso manutentivo che consentirà, a lavori conclusi, la manutenzione e la sorveglianza delle opere impiantistiche presenti a servizio del sottopasso ciclopedonale".

Quando la serie di lavori annunciata dal municipio sarà terminata, verrà aperto anche il marciapiede di via Repubblica, collegato alla via Euterpe e a via Lucchesi. Oltre al marciapiede ci sarà anche una nuova illuminazione.

Per completare il sottopasso serviranno mesi. L’opera procede. E’ una delle più costose prevista nel maxi cantiere. Ha un costo che si aggira si 7 milioni di euro. Sono previste novità anche sulla grande rotatoria. Da settembre i lavori andranno a realizzare ingressi in rotatoria con rami di accesso a de corsie, come richiesto dal Comune di Rimini. Infine, sempre da settembre, partiranno anche i lavori sulla pista ciclopedonale lato monte per raccordare via Arno e via Bidente alla nuova pista ciclopedonale, che attraverso i tre sottopassi permetterà di ricongiungere il quartiere con il parco Giovanni Paolo II.

Andrea Oliva