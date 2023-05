Aquafan apre l’estate Cantanti, Radio Deejay e feste degli studenti

Giugno è alle porte e puntuale come il sole che sale in cielo aprono i cancelli di Aquafan. Quest’anno ci saranno la festa di fine anno scolastico, il calendario di eventi sul palco di Maxibon Music Wave, e ancora talent, star di Tik Tok e del web, le dirette di Radio Deejay, i brand e le animazioni. Tutto questo immersi negli oltre 3 chilometri di scivoli. Ad annunciare il ritorno di Aquafan ci ha pensato la campagna pubblicitaria con la scimmia surfista con il claim ‘Wave Up’ (sollevati con l’onda). "Volevamo colpire il pubblico con una campagna innovativa e super colorata – dice Patrizia Leardini, direttrice dei parchi Costa Edutainment – La scimmia è la manifestazione della felicità". Non resta che indossare il costume. Per i ragazzi e le ragazze la festa sta per iniziare, inclusa quella di fine anno scolastico. Il 16 giugno la ‘Festa di Fine Anno’ inizierà fin dalle 10 del mattino per terminare alle 18.30. Una vera maratona di Dj set in Piscina Onde, con un biglietto d’ingresso speciale per chi è nato tra il 2003 e il 2011. In luglio e agosto musica nel pomeriggio con sette diversi artisti, da The Kolors a Shade. E nel cuore dell’estate la chiusura alle 23,30.