Arriva Babbo Natale in versione astronauta

Sant’Agata paese del Natale. Tra mercatini, presepi e Babbo Natale in versione astronauta. "Ci arrivano richieste da gruppi organizzati di visitatori dal centro Italia e anche da tour operator del nord", dice orgoglioso Stefano Lidoni, presidente Pro Loco, che organizza Il paese del Natale a Sant’Agata. Otre 100 espositori da tutta Italia proporranno oggetti di artigianato artistico, decori, idee regalo. Novità assoluta sarà il Babbo Natale... spaziale, che si esibirà con uno spettacolo suggestivo (alle 17) per la gioia dei bambini. E spettacolare sarà anche la ’Discesa dell’angelo’ dalla torre civica, in piazza Garibaldi, in scena per due volte nella giornata di oggi.

m.c.