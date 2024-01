Arriva l’alleanza tra Libera, Ps e Psd

Partito dei socialisti e dei democratici, Partito socialista e Libera si stringono la mano in vista delle prossime elezioni. L’annuncio è arrivato ieri in una conferenza stampa nella quale gli esponenti dei tre partiti sammarinesi si sono seduti allo stesso tavolo. "Le sfide che ha davanti San Marino – dice il segretario del Psd, Gerardo Giovagnoli – ovvero accordo Ue, debito pubblico, calo delle nascite, richiedono una formazione socialista-riformista coesa". "Politicamente – prende la parola il segretario di Libera, Matteo Ciacci – è uno dei passaggi più importanti degli ultimi anni – Per questo con grande orgoglio ed entusiasmo annunciamo questa alleanza". "Vogliamo ricostruire fiducia nelle persone – sottolinea Antonio Lazzaro Volpinari del Partito socialista – con pulizia e onestà dopo che il processo Mazzini ha lasciato un segno indelebile nella nostra Repubblica".