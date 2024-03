Artisti uniti sul palco per fare rinascere il Castello del circo

Il Teatro Nuovo di Dogana ospiterà domenica, alle 18, lo spettacolo Artisti in pista. Lo scorso 1° dicembre una notte di tempesta distrusse il chapiteau de Il Castello del Circo gestito dalla sammarinese Lucia Righi e della sua famiglia. Le istituzioni e la comunità sammarinese degli artisti si sono presi l’impegno di far tornare a vivere quella meravigliosa struttura, casa dell’arte circense sammarinese ed hanno organizzato lo show in programma domenica. Una serie di

spettacoli (ingresso a offerta, minimo 10 euro, senza prenotazione) per raccogliere fondi a sostegno de ‘Il Castello del Circo’. Ci saranno giocolieri, acrobati, maghi, attori, danzatori, clown, improvvisatori e anche poeti. Per dare vita a una serata da sogno che ha come fine ultimo una buona causa. "Sarà uno spettacolo di risate, emozioni, sorpresa, stupore e magia". ricorda il Segretario Belluzzi che ieri ha presentato l’iniziativa.