Ascolto in anteprima del nuovo album dei Foo Fighters

All’alba dell’1 giugno, sul molo di levante, si terrà l’ascolto in anteprima esclusiva italiana del nuovo album dei Foo Fighters ‘But Here We Are’, in uscita il 2 giugno.

Riservato ai membri del fan club italiano della band, la speciale presentazione dell’album sarà un momento di ascolto intimo ed esclusivo al Rockisland di Rimini. L’evento si inserisce in un progetto di presentazione mondiale nei diversi continenti e nella stessa giornata, in un arco temporale che seguirà i vari fusi orari, dall’Australia alle Americhe fino all’Europa. Rimini, il Rockisland e l’alba sono stati scelti per rappresentare l’Italia.