Asfaltatura, lavori nel primo tratto

Sono partiti nella serata di domenica i lavori per il rifacimento del manto stradale sulla statale 16. L’intervento, spiegano dalla giunta, si era reso necessario per il cattivo stato dell’asfalto, peggiorato dopo gli eventi meteorologici dello scorso maggio. I lavori di asfaltatura sono partiti dal confine con Rimini e procederanno verso sud fino ad arrivare alla curva del Fattore a San Lorenzo. Questo è il primo intervento a cui ne seguiranno altri due. Il secondo riguarda il tratto compreso tra i viali Formia e Sardegna, a ridosso della rotatoria che porta al pronto soccorso. Infine macchine e operai arriveranno alle Fontanelle per rifare la zona all’intersezione con via Alberobello, ma in questo caso servirà un progetto preliminare di intervento.