Aslem ricevuta dai Reggenti a Palazzo

L’associazione sammarinese per la lotta contro le leucemie e le emopatie maligne è stata ricevuta ieri mattina in udienza dai Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, accompagnata dal segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni. Durante l’udienza, sono state ripercorse le tante iniziative intraprese da Aslem in oltre 25 anni di storia, sulla spinta di persone che sono state colpite direttamente o attraverso i loro congiunti dal problema della leucemia o di altre patologie del sangue, ma anche da persone desiderose di declinare con un impegno concreto il proprio senso morale e civile, destinando tale sforzo ai fini dell’associazione. Uno degli obiettivi di Aslem, che opera in ambito socio-sanitario, è quello di sensibilizzare alla donazione di midollo osseo il maggior numero di persone e permettere la loro iscrizione al registro dei donatori. Si è infine ricordato come, a partire dalla prossima settimana, l’Aslem effettuerà la vendita di Stelle di Natale, all’ingresso dell’ospedale di Stato. Il ricavato sarà utilizzato per finanziare il progetto di ristrutturazione e ampliamento del reparto di oncologia.