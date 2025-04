Attese infinite al casello: "Intervenga la Regione"

Attese infinite al passaggio a livello di Rivabella. A denunciare la situazione che stanno vivendo gli automobilisti da mese sono le consigliere regionali Pd Alice Parma ed Emma Petitti, con un’interrogazione alla giunta.

"L’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali – spiegano le consigliere – ha previsto sul tema sicurezza chiusure più lunghe per i passaggi a livello dotati di mezze sbarre. E fra questi rientra anche quello di Rivabella di Rimini (di via XXX Marzo 1831), sulla tratta Ravenna-Rimini di competenza di Rfi, con tempi di chiusura che si sono più che triplicati. Il rischio è di arrivare alla completa paralisi della città durante la stagione turistica". Parma e Petitti sollecitano la Regione a intervenire. E nel frattempo anche il Comune sta provando a cercare una mediazione con Rfi per limitare i disagi, ma attualmente non si vede alcun spiraglio di modifica ai tempi del passaggio a livello. A questo punto anche Palazzo Garampi cerca il sostegno della Regione per portare il caso al ministero, e verificare la possibilità di affrontare il problema trovando soluzioni che siano meno impattanti per il traffico della zona nord di Rimini.