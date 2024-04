Aumentano i casi di morbillo. Scatta la campagna vaccinale

Dal 15 aprile partirà a Rimini una straordinaria campagna di vaccinazione contro il morbillo. Ad annunciarlo è Ausl Romagna, con una motivazione chiara: "Una crescente evidenza di circolazione diffusa del virus del morbillo sul territorio nazionale e all’interno dell’Unione Europea, considerando che nella provincia di Rimini sono particolarmente numerosi gli adulti tra i 30 e i 50 anni potenzialmente suscettibili perché non raggiunti dalle campagne vaccinali né dall’infezione naturale". La campagna era già stata annunciata ma nella giornata di oggi è stato reso noto che sarà sensibilmente potenziata. E i numeri parlano chiaro.

Il morbillo è infatti una patologia infettiva molto contagiosa trasmessa per via aerea. Può ammalarsi e diffondere a sua volta il virus chi non ha mai acquisito l’infezione naturale e chi non ha ricevuto almeno 2 dosi di vaccino.

Chi desidera verificare la propria situazione vaccinale può contattare telefonicamente il numero 0541 707213 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 12, martedì e giovedì dalle 14 alle 16) o inviare una mail all’indirizzo vaccinazioni.rn@auslromagna.it .

Il vaccino, sicuro ed efficace, rappresenta il principale strumento che abbiamo a disposizione per contrastare questa malattia potenzialmente pericolosa. La vaccinazione è fortemente raccomandata per chi non ricorda di aver contratto la malattia e per chi non ha ricevuto almeno due dosi di vaccino. È sempre possibile vaccinarsi negli ambulatori dell’Igiene Pubblica di Rimini, ma per garantire la possibilità di immunizzarsi a tutti coloro che intendano farlo in questa particolare fase l’Azienda USL della Romagna ha previsto sedute dedicate:

Ad accesso libero senza appuntamento:

Sede vaccinale di Rimini (via Coriano 38): lunedì 8 aprile ore 13:30-17:30

Sede vaccinale di Riccione (viale Formia 14): sabato 6 aprile ore 9:00-12:30

Su appuntamento tramite Cuptel: sede vaccinale di Riccione (viale Formia 14): venerdì 5 aprile ore 8:30-12:30

Sede vaccinale di Rimini (via Coriano 38): lunedì 8 aprile ore 13:30-16:30.

Casa di Comunità di Morciano: mercoledì 10 aprile ore 8:30.12:30

Casa di Comunità di Novafeltria: giovedì 11 aprile ore 9:00-12:30

Casa di Comunità di Bellaria-Igea Marina: mercoledì 17 aprile ore 8:30-12:30