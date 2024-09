Auto a fuoco sulla Statale, paura per una coppia

Momenti di paura ieri sulla Statale 16, all’altezza di Italia in Miniatura, dove un’auto ha preso fuoco improvvisamente mentre era in marcia. Erano circa le 13 quando una Opel Mokka presa a noleggio, alimentata a benzina, ha iniziato a emettere fumo, probabilmente a causa di un guasto, costringendo così i due giovani a bordo, un ragazzo e una ragazza, a fermarsi immediatamente. I due ragazzi sono riusciti a lasciare il veicolo pochi istanti prima che le fiamme lo avvolgessero completamente. Fortunatamente non hanno riportato ferite o ustioni.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco con un’autobotte, mentre una pattuglia della polizia stradale di Rimini ha provveduto a bloccare il traffico in entrambe le direzioni per garantire la sicurezza della zona e consentire lo spegnimento delle fiamme. L’incendio ha distrutto completamente l’auto, ma fortunatamente i due giovani sono rimasti illesi: per loro solo una grande spavento. Le operazioni di spegnimento, che hanno impegnato i vigili del fuoco per circa un’ora, si sono concluse poco dopo le 14, permettendo così la ripresa della normale viabilità sulla Statale.