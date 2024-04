Avvocati a confronto sul garantismo penale

Si terrà il 16 aprile prossimo un momento di approfondimento sul tema del garantismo penale. L’iniziativa è organizzata dalla Camera Penale di Rimini, con il patrocinio dell’Ordine degli avvocati: appuntamento dalle 16 alle 19 al centro congressi SGR con il convegno intitolato "Crisi e rifondazione del garantismo penale". L’evento, non riservato ai soli operatori della giustizia, ma di ampio respiro culturale, sarà l’occasione per discutere di tematiche di grande attualità e, come spiegano gli organizzatori dell’iniziativa, "della necessità di superare la dimensione oggi troppo spesso solo simbolica della penalità, quale irrazionale e inefficace strumento di demagogica rassicurazione sociale e, parallelamente, di riaffermare un diritto penale autenticamente liberale e come tale efficiente, minimo e rispettoso delle prerogative fondamentali della persona". Numerosi gli interventi in programma, tra cui quelli dei professori Luigi Ferrajoli (Emerito di Filosofia del Diritto all’Università Roma Tre), Eugenio Raúl Zaffaroni (Emerito di diritto penale all’Università di Buenos Aires), Vittorio Manes (Ordinario di diritto penale dell’Università di Bologna), illustri relatori di fama non solo nazionale. Come anticipato dagli organizzatori, "le tematiche affrontate toccheranno anche aspetti filosofici, politici e sociologici, rendendo così il convegno una stimolante occasione di arricchimento intellettuale".