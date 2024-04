Badante arrestata. Coltivava marijuana in casa di un novantenne

Viene assunta come colf e badante in casa di un ultranovantenne di Coriano e della moglie e trasforma l’abitazione dell’anziana coppia di coniugi in una piccola serra di marijuana. Questa l’incredibile scoperta fatta dai carabinieri della stazione di Riccione, che hanno arrestato una riccionese di 43 anni che, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, si sarebbe dedicata alla coltivazione della cannabis sfruttando gli spazi della casa di campagna di proprietà della coppia di pensionati, la quale era ovviamente all’oscuro di tutto. L’indagine è scattata una settimana fa, quando i militari dell’Arma hanno notato un ragazzo che usciva con fare circospetto da una palazzina. Il giovane è stato fermato e durante la perquisizione sono saltati fuori due grammi di sostanza stupefacente. Gli investigatori dell’Arma hanno così iniziato a svolgere una serie di verifiche, risalendo a colei che avrebbe ceduto la droga al ragazzo. Hanno così iniziato a pedinare la 43enne, notando che ogni mattina, da Riccione, si spostava fino alla casa di campagna dove lavorava come colf e badante.

Mercoledì scorso è così scattato un sopralluogo. I carabinieri si sono presentati nella casa di Coriano e, con l’ausilio dei cani antidroga, hanno svolto un controllo accurato. Non ci è voluto molto per far saltare fuori lo stupefacente. Sono stati rinvenuti infatti sacchetti di plastica e barattoli contenenti marijuana, per un totale di oltre 300 grammi, e dei ’panetti’ di hashish avvolti nel cellophane trasparente con sopra riportato il logo della serie Netfilx Narcos Mexico, per un totale di oltre 600 grammi. In una stanza era stata invece ricavata una vera e propria serra artigianale per la coltivazione della cannabis, con tanto di sistemi per l’illuminazione e la ventilazione. Una serra in miniatura era stata creata anche nell’orto situato sul retro dell’abitazione. I militari dell’Arma hanno trovato e posto sotto sequestro una sessantina di vasi, oltre al materiale per il confenzionamento delle dosi e un bilancino di precisione.

La 43enne è stata dichiarata in arresto e ieri mattina è comparso davanti al giudice del tribunale di Rimini dove è stata processata in via direttissima. L’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti sono stati disposti i domiciliari. Gli avvocati che la difendono, Giuliano Renzi e Samuela Melini, hanno chiesto i termini a difesa e il processo è stato aggiornato.

l.m.