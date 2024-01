Banca d’Italia sancisce la fusione. Valconca-Cherry

Les jeux sont faits, rien ne va plus. Ora è ufficiale: Banca Valconca si è fusa con Cherry Bank. La procedura di amministrazione straordinaria della Banca Popolare Valconca, con sede a Morciano, disposta con il provvedimento 1798405 del primo dicembre 2022, si è conclusa lo scorso 29 dicembre a seguito dell’operazione di fusione per incorporazione in Cherry Bank. A sancire il tutto è stata la comunicazione ufficiale della Banca d’Italia. L’operazione di fusione, aggiungono da Via Nazionale, è divenuta efficace dal 30 dicembre 2023.