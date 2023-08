Banca Malatestiana, conti ok Utile di 18 milioni in sei mesi Banca Malatestiana, a Rimini, ha registrato una crescita nel primo semestre 2023, con impieghi performing in aumento, raccolta complessiva +3,5%, utile di 18 milioni e fondi propri superiori a 228 milioni. Solidità patrimoniale tra i più alti in Italia.