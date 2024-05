Baroni: "Con Blackout è tutta un’altra musica"

’Blackout’ è fuori ora. Ritmi funky con sfumature r&b che si alternano a ballad molto intime sull’amore e la perdita. Il nuovo album del cantautore riminese Federico Baroni da oggi è disponibile in tutti gli store e in digitale. Il disco dell’artista nasce per comunicare un vero e proprio punto di svolta nella sua carriera, un blackout che segna la fine di un capitolo per aprire la strada ad un nuovo inizio. Maturazione e consapevolezza nel sound e nella scrittura dei pezzi, in un album in cui Baroni si distacca dalla sua dimensione acustica per mostrare nuovi orizzonti musicali fino ad ora inesplorati. "Tutto nasce da due intensi anni di scrittura, sessioni ed incontri – spiega il musicista romagnolo –. Sentivo la necessità di evolvermi come artista, mettendo da parte l’approccio busker, mondo a cui sono legato ma che iniziava a starmi stretto". Nel disco si respira la versatilità di Federico Baroni che con disinvoltura si destreggia tra le ballad molto introspettive, in cui attinge al vissuto più intimo, che fanno spazio ad altri brani dai ritmi più funky e r&b, sulle orme delle sonorità anni Ottanta.

L’album si apre con ’Blackout’, brano molto cinematografico, personale e malinconico da cui emergono tutte le sfumature della voce del cantante. Dai toni più bassi e graffiati ai falsetti e all’esplosione della voce piena nel ritornello. ’Chilometri’ invece è una dedica all’amico e artista Michele Merlo, deceduto nel 2021, che Baroni ha voluto ricordare con un brano che descrive il percorso, reale e metaforico, che li legava. Seguono altre otto tracce tra l’adrenalina di un amore tormentato in cui Federico si sfoga tra le strofe, passando per una più introspettiva autobiografia in cui Baroni si descrive immaginandosi da fuori.

"É un progetto frutto di un instancabile lavoro che contemplerà anche una forte componente live – continua Baroni –. Esibirmi dal vivo rimane nel mio dna di artista e per questo sto preparando una versione rivisitata di tutte le tracce, che includerà anche un corpo di ballo che trasformerà la performance in un vero e proprio show sul modello delle grandi performance delle pop star americane". L’artista presenterà i brani in una chiave totalmente inedita grazie al sound unico del gruppo jazz Planet Butter. Le date dei live saranno svelate nei prossimi giorni. Federico Baroni è nato a Rimini nel 1993. A diciotto anni decide di viaggiare, approdando tra Roma e Milano dove inizia il suo percorso musicale come musicista di strada. È Londra che segna la svolta del cantautore. In un viaggio di due mesi nella capitale britannica scopre un ancora poco conosciuto Ed Sheeran e grazie a lui si innamora ancora di più del panorama busker. E’ la svolta. Tornato in Italia partecipa a X-Factor e Amici, pubblicando il suo primo album ’Non pensarci’, seguito da tanti inediti. Con ’Blackout’ Baroni ritorna sulla scena musicale italiana, presentando un disco prodotto dal multi platino Riccardo Scirè e scritto assieme a grandi autori tra cui Adel, Carone e Federica Camba.

Federico Tommasini