Battaglia sull’aeroporto: "Ma quali favori a Forlì. Rimini non ha mai chiesto di potenziare i voli"

"Anziché prendersela con il governo, il sindaco di Rimini e presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad dovrebbe spiegare come mai il Comune non ha presentato alcuna richiesta al ministero dei Trasporti per rivedere e potenziare il ruolo del ’Fellini’ nell’ambito del piano nazionale degli scali". A scagliarsi contro Sadegholvaad è Mimma Spinelli, dopo il duro j’accuse del sindaco nei confronti del viceministro ai Trasporti Galeazzo Bignami. Il sindaco aveva attaccato Bignami per le sue dichiarazioni al Carlino riguardo gli aeroporti di Rimini e Forlì. "Forlì avrà un altro tipo di opportunità, frutto di una prospettiva comune e di un rapporto forte tra l’attuale amministrazione e il governo...", le parole di Bignami. Per il sindaco è inaccettabile che "siccome a Forlì c’è un sindaco di centrodestra (Zattini, ndr) allora Forlì passa avanti a Rimini".

La Spinelli non ci sta, e replica alle accuse di presunti favoritismi mosse da Sadegholvaad: "Il piano nazionale degli aeroporti ereditato dal governo prevedeva una graduale dismissione del servizio cargo. Il Comune di Forlì, nell’ottica di un potenziamento e sviluppo del ’Ridolfi’, ha presentato richiesta di reintroduzione nel nuovo piano nazionale e il ministero dei Trasporti l’ha recepita. Anche per il ’Fellini’ è arrivata la richiesta di intervenire, sui cargo e sui voli commerciali, ma non dal Comune di Rimini bensì da San Marino. Un ministero investe e si muove di conseguenza, per dare risposte laddove ci siano richieste, che invece non sono pervenute da Rimini". Pertanto "sorprendono le parole del sindaco di Rimini contro il governo e il viceministro Bignami sugli aeroporti romagnoli".

Secondo la senatrice si tratta di attacchi strumentali: "Non passa un giorno senza che la campagna elettorale del Pd sia rivolta contro il governo. L’esempio ultimo è il caso dell’alluvione: il governo ha deciso di indennizzare i beni mobili al 100 per cento ed è quello che sta facendo. Aiuti che la sinistra non ha dato, né per il terremoto del 2012 né per le varie alluvioni che hanno colpito l’Emilia Romagna".

Manuel Spadazzi