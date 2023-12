Bazar della droga nascosto in automobile. Pusher 24enne arrestato fuori da un locale

Un minimarket della droga addosso e in macchina. Ecstasy, ketamina, cocaina e hashish: sono le sostanze sequestrate ad un giovane pusher pizzicato dai carabinieri della stazione di Santarcangelo fuori da una discoteca. L’arresto è scattato l’altra sera, quando i militari hanno notato il ragazzo, un 24enne, all’esterno del locale. Il suo atteggiamento ha attirato l’attenzione degli uomini dell’Arma, che hanno deciso di fermarlo per approfondire il controllo. Controllo che poi è stata esteso anche alla vettura parcheggiata dal giovane nelle vicinanze della discoteca. Complessivamente sono state sequestrate 60 pasticche di ecstasy, 8 dosi ketamina, mezzo grammo di cocaina e 2,5 grammi di hashish, nonché la somma di euro 100 in contanti. L’indagato, al termine degli accertamenti di rito, è stato dichiarato in arresto e trattenuto in camera sicurezza, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.