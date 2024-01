Befana in ’posticipo’. Domenica sbarca nell’Isola dei Platani

La vecchia signora a Bellaria Igea Marina manda in scena il... posticipo. Infatti la Befana, a cavallo della sua scopa e con i tradizionali sacchi di dolciumi e carbonella, sbarcherà in città domenica 7 gennaio. Con un "doppio appuntamento con la musica, arte e divertimento per i più piccoli". La nonnina volante sarà accompagnata da due spettacoli per i più piccoli. Il primo s’intitola ’La Favola Bella - La Danza - Il Canto - La Parola’, in scena alle 16 alla parrocchia Sacro Cuore di Gesù, in piazza don minzoni a Bellaria centro, nel cuore dell’Isola dei Platani. Il secondo a poca distanza (in piazzetta fellini, sotto le Vele di fronte alla biblioteca Panzini), sempre alle 16. Titolo: ’Fagiolino, Sganapino e i dono della Befana’. Entrambi gli eventi parte del cartellone natalizio ’Energy Christmas’, a cura di Fondazione Verdeblu.