Bellaria, all’ex parco Aquabell l’addestramento dei cani da soccorso della polizia di Stato

Un’esercitazione speciale, per soccorritori speciali. Nei giorni scorsi infatti l’area dell’ex parco acquatico di Bellaria, Aquabell, ha ospitato l’addestramento del gruppo cinofili dell’associazione nazionale della polizia di Stato. L’area, di proprietà della famiglia Biondi, è stata così teatro di un addestramento degli amici a 4 zampe. Una bella opportunità per permettere agli animali di agire in scenari di esercitazione diversi. "Grazie alla famiglia Biondi – sottolinea in una nota il Comune – si è potuta svolgere questa bella attività, con il nostro pieno sostegno. Potremmo organizzare altre collaborazioni simili in futuro, nella consapevolezza di quanto i reparti cinofili siano preziosi in caso di calamità e in situazioni d’emergenza, in particolare nella ricerca delle persone disperse".