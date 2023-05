Bellaria capitale del punk Il ritorno degli Offspring

La Riviera capitale del punk per una tre giorni di grandi concerti fra il Beky Bay e l’antistante parco Pavese a Bellaria. Dall’1 al 3 giugno irrompono i grandi nomi del genere rock più irriverente in assoluto con lo Slam Dunk festival.

La prima giornata avrà per protagonisti i canadesi Sum 41, un gruppo capace di variazioni formidabili dal pop punk a un vero e proprio punk rock. Il festival apre pure con la band australiana Stand Atlantic e gli Zebrahead. Il 2 giugno tornano in Italia, dopo un’assenza durata ben sei anni, i gloriosi Rancid, il gruppo statunitense è un’icona mondiale del dissacrante genere musicale inaugurato dai Ramones. Nutrito il gruppo dei musicisti che calcheranno il palco nel corso della seconda giornata. Si va da Frank Turner & The Sleeping Souls, per passare a Bowling for Soup, Anti-Flag, fino a Less then Jake e The Bronx. Presenti pure i Destroy Boys, Punk rock Factory, Charlotte Sands e i Rumatera.

Per la data finale del 3 giugno – già sold out – tornano in Riviera gli Offspring, la band californiana che debuttò nel ’94 con l’album Smash, ridando un ruolo chiave al punk rock sulla scena mondiale. E’ un Chitarre ad altissimo voltaggio anche con i Simple Plan, Billy Talent, Enter Shikari, e ancora i Boston Manor, Trophy Eyes, Codefendants, Trash boat, Beauty School e infine gli insoliti Peaks. "Festival Slam Dunk – spiega entusiasta Alex Fabbro, promoter di Beky Bay – è una prima edizione italiana che porterà a Bellaria decine di migliaia di persone da tutto il mondo". L’evento si dota anche di un’area camping e parcheggi idonei per accogliere gli spettatori. "Lo Slam Dunk festival – continua Fabbro – dà una forte enfasi al punk e all’hardcore in tutte le sfumature rispetto agli altri eventi europei, è davvero uno dei festival più importanti in questo ambito". La stagione estiva continua alla grande al Beky Bay perché, oltre al grande festival, si aggiungeranno tanta nightlife, ma anche eventi sportivi, cultura e ristorazione. Il 14 giugno di nuovo musica punk, l’arena fronte mare accoglie i Black Flag, un’ultra nota band californiana fondata dal chitarrista Greg Ginn. Il 12 giugno invece l’intrattenimento cambierà ritmo sui tre quarti, con il Party Reggaeton e i suoi attivissimi deejay. Il 24 giugno arrivano i Mod Sun insieme a Finley Beauty e School Dropout.

E ancora: a luglio sarà di scena il Fake Fest, con protagoniste diverse band. Il 13 sul palco saliranno Idles e The Murder Capital. Dal 28 al 29 luglio comincia l’Oltre a mare festival, con ospiti i Geolier, Kid Yugi e tanti altri. Il 5 agosto grande attesa per Coma cose, che si esibiranno sul palco del Beky Bay cantando i brani dell’ultimo disco incentrato sulla comprensione dei rapporti. Agosto apre grazie ai Viagra Boys e un’intrigante festa che ha come tema principale le hit musicali del liceo.

