Bellaria Film Festival in maggio: "Sarà un’edizione mai vista"

La data c’è. La 42esima edizione del Bellaria Film Festival si svolgerà dall’1 al 5 maggio. Una collocazione temporale che conferma la ’linea’ degli ultimi anni. Il Bff numero 42, vedrà alla direzione artistica Daniela Persico e a quella organizzativa di Approdi, start-up di cinema d’autore. "Sarà un’edizione mai vista, preparatevi", il messaggio in bottiglia lanciato (sui social per ora) dagli organizzatori. "Una casa più grande e ancora più accogliente per il cinema indipendente", è la (labile) indicazione fornita. Che fa pensare a una location alternativa, o forse complentare, a quella storica del Cinema Teatro Astra.

Il Bellaria Film Festival è da oltre quattro decenni una sorta di ’casa’ del cinema indipendente italiano. "Una casa speciale, sul mare: dal 1983 punto di riferimento di nuove e coraggiose sperimentazioni del linguaggio cinematografico", rimarcano da Approdi. Dallo scorso 3 novembre è aperta sulla piattaforma FilmFreeway la call ufficiale per partecipare al 42° Bellaria Film Festival. Con doppia scadenza: il 18 dicembre (quindi già passata) e il 23 febbraio prossimo. "Nuovi sguardi, nuove prospettive e visioni del cinema: per ampliare orizzonti e confini, un nuovo viaggio nel cinema indipendente", la cornice delle opere da presentare.

La call è dedicata principalmente a due sezioni: il Premio Gabbiano e gli Eventi Speciali, mentre "tutte le informazioni per le iscrizioni e la partecipazione sono disponibili sul bando completo della call 2024". Dopo anni in cui il Bff è stato dedicato al cinema documentario dal 2022 si è riaperto ad accogliere film di ogni formato e genere, sostenendo in particolare "opere di ricerca linguistica, giovani autori e nuove tendenze del cinema".