Bellaria in fiore, l’hotel Bristol vince nella categoria alberghi

Bim in Flowers 2023, ci sono i vincitori. Martedì si è svolta la cerimonia di premiazione col sindaco Filippo Giorgetti e l’assessore Adele Ceccarelli all’Hotel Bristol, 1° classificato per la categoria “strutture alberghiere, B&B, agriturismi e campeggi”, alla presenza di tutti i concorrenti. Altri premiati sono Osteria della Contessa, Bagno 80 Solaria, Hawaiki per la categoria “esercizi commerciali, artigianali, ristoranti, attività economiche, stabilimenti balneari e chioschi sull’arenile”. Izabela Szewczyk, Giorgio Vicini,Banca del Tempo per la categoria privati. Menzioni speciali per Hotel Brienz, Hotel Derby, Hotel Flora, Bagno 47, Vivaio Venturi.