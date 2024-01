Bellaria, nuovi ambulatori e servizi per gli anziani e i malati cronici

Un aiuto ai più fragili con nuovi ambulatori, spazi di incontro e una fitta serie di programmi. È il corposo pacchetto di interventi messo a punto dall’amministrazione di Bellaria, con spazi dedicati negli uffici del municipio in piazza del Popolo e nelle sedi distaccate sul territorio. Tutti i servizi e gli appuntamenti vanno a sostegno di anziani, caregiver, persone affette da malattie degenerative come il Parkinson e da altre patologie.

Oggi alle 16 al centro sociale Alta Marea, si svolgerà il primo degli incontri sulla digitalizzazione rivolti alla terza età, promosso e organizzato con Ada (l’associazione per i diritti degli anziani). Aperto anche lo sportello digitale per gli anziani tutti i mercoledì in municipio. Sempre oggi alle 17.30, nei locali di piazza Falcone e Borsellino 19, prenderà il via il progetto di parent training a cura dell’associazione ’Sergio Zavatta’, per supportare i caregiver che assistono le persone disabili. Nella stessa sede tutti i venerdì, a partire da domani, dalle 10.30 alle 12.30, sarà operativo il nuovo spazio informativo e di ascolto rivolto alle persone affette da Parkinson e a chi le assiste, in collaborazione con l’associazione Parkinson in rete. Dal 31 gennaio la stessa associazione porterà avanti al Palasport di viale Ennio, una serie di incontri per i malati di Parkinson, proponendo anche attività motorie e ludico-ricreative.

Tra le altre novità l’inaugurazione (prevista questa domenica alle 10) del nuovo ambulatorio sociale e sanitario al centro culturale Vittorio Belli, in via Ovidio a Igea Marina. "Si tratta – spiegano dal Comune – di un ulteriore, prezioso servizio sul fronte del welfare e del servizi socio-sanitari. Sarà aperto martedì e giovedì dalle 9 alle 11". Qui i bellariesi troveranno medici, infermieri e operatori socio-sanitari, tutti volontari: si potranno fare controlli della pressione, del colesterolo, del peso. L’ambulatorio è nato grazie alla collaborazione tra le associazioni Anteas Rimini – è la promotrice dell’iniziativa – e Amici di Isal e Oltre la ricerca. Per maggiori informazioni su tutti i servizi: 0541.343779.