Bellaria, residenti in rivolta: "Via Baldini è un vero disastro"

A Igea Marina i residenti di via Baldini (oltre 40 famiglie) protestano contro la mancata riqualificazione della strada. "I nostri 300 metri di carreggiata, forse anche meno, sono devastati per colpa delle radici dei pini marittimi – spiegano i cittadini – E’ pericoloso sia per i pedoni, che per le auto, che sono costrette a viaggiare su una sola corsia. E’ una via chiusa che porta al parco del Gelso, ma qui si trova anche la farmacia comunale ed è comunque una strada frequentata". La traversa di via Orazio, da quanto raccontano i residenti, sembra sia stata proprio bypassata dagli ultimi lavori di sistemazione delle strade in città. Quelli che sono partiti intorno la 12 dicembre e che hanno portato anche nuovi asfalti in città. "Hanno rifatto il manto nella via principale del quartiere, a metà dicembre e poi gli operai sono spariti – continuano gli igeani infuriati – Sono anni che i pini vanno curati, anni che chiediamo di riparare le grosse radici che hanno alzato la strada, rotture dell’asfalto, avvallamenti che quasi fanno toccare le coppe dell’olio delle auto. La situazione è arrivata al limite. Abbiamo fatto tantissime segnalazioni anche al comune. Perché su via Orazio hanno lavorato e da noi no? I cartelli dei divieti di sosta erano stati messi anche da noi, e speravamo in un intervento definitivo e concreto. E invece anche i cartelli se ne sono andati con gli operai. Nessuno è più tornato".

r.c.