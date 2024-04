Bellariva rivede il mare. Aprono i primi varchi

"Piena accessibilità alla spiaggia". Per i bagnini della zona di Bellariva, quella dove si sta realizzando il nuovo tratto del Parco del mare, la frase si traduce così: al più presto i varchi per i clienti di stabilimenti e ristoranti. Ieri in Comune c’è stato l’incontro con gli operatori balneari e gli esercenti del tratto di spiaggia affacciato sul cantiere che sta cambiando volto al lungomare. Due erano i temi da affrontare. Il primo: i varchi temporanei di accesso in spiaggia. Gli operatori avevano lamentato la difficoltà di andare al mare a causa dei lavori in corso. raggiungere la spiaggia. "La prossima settimana – assicurano dal Comune – in tempo per la festa del 25 aprile, sarà aperto un varco monte-mare in adiacenza al parco Murri, che permetterà così il raggiungimento in sicurezza della spiaggia. A seguire saranno realizzati ulteriori varchi, sia a nord che a sud".

Confermati agli operatori i tempi di consegna del nuovo tratto del Parco del mare: il cantiere finirà a giugno. "Con il procedere dei lavori, i tecnici valuteranno la possibilità di aprire già prima, gradualmente, alcune porzioni di passeggiata". A lavori terminati si avrà una passeggiata pedonale con tanto verde, nuove aree giochi per i bimbi e palestre a cielo aperto per l’attività fisica. A Palazzo Garampi stanno valutando la possibilità di attrezzare un’area dedicata al parkour, sport sempre più in voga tra i giovani. Tornando ai lavori, in questi giorni sta proseguendo la posa della pavimentazione in legno per la realizzazione dei camminamenti e sono in fase di completamento le aree verdi.