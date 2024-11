Biancorossi rimontati. L’Arzignano non molla

La Primavera 3 del Rimini viene ripresa tre volte dall’Arzignano (3-3). E’ un vero e proprio botta e risposta continuo quello che va in scena al ’Neri’. I biancorossi passano dopo sei minuti con Jallow e ripresi dopo 18 da Troka. Rimini nuovamente in vantaggio a inizio ripresa con Rubino, poi al pari ci ha pensato Simic. Nemmeno il gol di Volonghi a un soffio dal novantesimo mette tutto in tasca alla squadra di Biavati, ripresa nuovamente e in extremis da Troka, sempre lui. Una battuta d’arresto che stoppa i biancorossi a quota 11 in classifica, raggiunta dalla Pro Patria e con un punto da recuperare sul Lecco. Rimini: Generali, Ciavatta, Drudi (24’ st Brolli), Volonghi, Brisku, El Archi, Padroni, Lepri (1’ st Conti), Capicchioni (14’ st Aruta), Rubino, Jallow (43’ st Maltoni). A disp.: Bagli, Camiciottoli, Bacchiocchi, Urciuoli, Fiordalisi, Di Ghionno. All.: Biavati.

Primavera 3. Girone A (9ª giornata): Torres-Lecco 2-0, Arzignano Valchiampo-Rimini 3-3, Mantova-Lumezzane 2-0, Pro Patria-Pergolettese 3-0, Virtus Verona-Triestina 1-0, Vis Pesaro-Carrarese 0-1.

Classifica: Carrarese 18; Mantova, Virtus Verona 16; Lumezzane, Pergolettese 14; Triestina 13; Lecco 12; Pro Patria, Rimini 11; Arzignano Valchiampo 9; Vis Pesaro 8; Torres 5.