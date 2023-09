Biciclette a bordo del Metromare A giorni parte la sperimentazione

Partirà nei prossimi giorni, in fase sperimentale, il servizio di trasporto delle biciclette non pieghevoli a bordo del Metromare. Riguarderà i mezzi elettrificati Van Hool e nella fase iniziale saranno verificate le condizioni per garantire la massima sicurezza, compresa l’efficacia della segnaletica predisposta a terra per facilitare il caricamento a bordo. Potranno essere ospitate al massimo due biciclette. Non sono ammesse quelle elettriche. Sarà richiesto il pagamento di un titolo di viaggio aggiuntivo ed equivalente a quello del passeggero. È prevista la presenza di ‘facilitatori’ che, oltre a dare indicazioni ai passeggeri, verificheranno anche le procedure adottate. In questa fase di sperimentazione il servizio sarà consentito negli orari 9-12 e 15-19.