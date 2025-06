Bollette e multe. Asdico fissa gli obiettivi

Bilancio approvato e priorità fissate. Questo è uscito dalla riunione del consiglio dei soci di Asdico, l’Associazione dei consumatori. Il Consiglio ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2024. Successivamente, l’attenzione si è spostata sulle linee di lavoro e sugli obiettivi prioritari per quest’anno. In particolare, fari puntati sulla revisione e sul miglioramento degli interventi per abbattere le tariffe relative alle utenze domestiche (energia elettrica, acqua e gas). Poi affrontare la questione della rete fognaria, "tema – dice l’Assoconsumatori – che riguarda direttamente oltre 4.000 famiglie della Repubblica. Poi sostegno economico alle associazioni dei consumatori, con la ripresa del confronto sui meccanismi di facilitazione dei servizi pubblici e approfondimento della problematica legata alle multe prese fuori territorio per garantire trasparenza e maggiore tutela dei cittadini". Ma tra gli obiettivi c’è anche la partecipazione attiva agli indirizzi energetici nazionali "affinché gli investimenti nel settore energetico possano tradursi in benefici concreti e diffusi per tutta la cittadinanza".