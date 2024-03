Boom di truffe telefoniche sul Titano

Si spacciano per operatori di compagnie telefoniche. Ma non lo sono. A segnalare un’altra truffa telefonica è lo Sportello consumatori. "Ci sono arrivate segnalazioni – spiegano – da parte di alcuni utenti residenti a San Marino di telefonate da parte di persone che si spacciano per operatori di compagnie telefoniche. In alcuni casi chiamano in modo ripetuto, sostenendo che è subentrata una modifica legislativa e che l’utente di telefonia e servizi internet deve fare alcune operazioni, altrimenti verranno interrotti tali servizi. Queste telefonate sono fraudolente". L’assoconsumatori spiega che "una compagnia telefonica ci ha confermato che non è subentrata nessuna modifica legislativa a riguardo. In caso di dubbi, invitiamo gli utenti chiamare il vero gestore telefonico o provider internet. Evidentemente è un modo per estorcere dati sensibili sui metodi di pagamento come carte di credito, bancomat, conti corrente".