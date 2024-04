Bordoni scende in campo: "Siamo noi l’alternativa"

Si accende l’agone politico di San Giovanni in Marignano con la seconda candidatura ufficiale, che si presenta come vera alternativa al centro sinistra, con Elisa Bordoni, 41enne, consulente fiscale, candidata a sindaca della lista "San Giovanni Viva". Una seconda lista civica, dunque, che scende in campo e lancia il guanto di sfida al Pd ed alla candidata Michela Bertuccioli. "Noi vogliamo essere la vera alternativa a questo centrosinistra ed a questo governo della città con un Pd che è andato appiattendosi nel tempo e non sa più rispondere alle vere esigenze dei suoi cittadini – spiega Elisa Bordoni, candidata a sindaca – e lo faremo con una lista civica trasversale aperta proprio a tutte quelle forze politiche che non si identificano con il Pd ed il centrosinistra".

Dunque certamente ci sarà il sostegno del centro-destra ma non solo, raccogliendo tutte le altre forze politiche cittadine ed anche di chi nel centro-sinistra ha vissuto di recente qualche mal di pancia dovuto alla mancata riconferma del sindaco uscente Daniele Morelli: "Noi vogliamo ascoltare e portare a termine obiettivi realizzabili – continua Elisa Bordoni – i cittadini vanno ascoltati di più, penso anche alle tante frazioni del nostro Comune di San Giovanni (Montalbano, Pianventena, Santa Maria, zona Torconca, ndr) dove sono nati comitati cittadini e verso i quali serve un maggior coinvolgimento rispetto al passato. Penseremo naturalmente alle attività economiche, alle imprese ed al loro lavoro, cercheremo di essere vicini ai cittadini e lavoreremo per la riqualificazione urbana e per la sicurezza del territorio".

Dunque nella prossima tornata elettorale del prossimo 8-9 giugno ci sarà anche la lista civica "San Giovanni Viva" e si annuncia una campagna elettorale piuttosto accesa: "Nelle prossime settimane renderemo noti programma elettorale e candidati in lista – spiega la candidata – entreremo meglio nel dettaglio". Il selfie con la senatrice Mimma Spinelli di qualche giorno fa è stato un primo passo significativo nell’arena politica: "La senatrice ci appoggia in questa nostra nuova avventura politica e il nostro selfie, anche con Claudia Montanari, ha sancito la nostra amicizia ed il suo sostegno". Il Granaio dei Malatesta con i suoi oltre 9.000 cittadini è dunque sempre più un Comune al centro della prossima sfida elettorale.

Luca Pizzagalli