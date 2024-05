"Borghini e Berlati ’alleati’ contro di noi"

Come si dice: tra i due litiganti il terzo gode. La campagna elettorale a Santarcangelo – in questi giorni se ne è avuta l’ennesima conferma – è caratterizzata da una sfida nella sfida: il derby tra i partiti di centrodestra, che nel 2019 appoggiarono Domenico Samorani e stavolta candidano a sindaco Luigi Berlati, e la lista Alleanza civica (nata proprio dal gruppo di Samorani) che candida Barnaba Borghini. A stuzzicare i due schieramenti adesso ci si mette anche Paola Donini, segretaria del Pd. "La lista civica di Borghini e le tre liste con i simboli ufficiali di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia a sostegno di Luigi Berlati – affonda la Donini – stanno litigando continuamente su chi è tra loro il più rappresentativo della destra, su chi è affidabile e chi invece sta facendo un gioco sporco. Tutto tra di loro. Litigano sui giornali e sui social, litigano sui candidati consiglieri che non sono di Santarcangelo...". La segretaria del Pd ricorda che la lista civica di Borghini "contiene ex di Lega e Fratelli d’Italia". Alla fine per la Donini "l’unica cosa chiara, evidente è che troveranno facilmente un accordo tra loro se si dovesse arrivare al ballottaggio. La verità è che sono la stessa cosa: ora si insultano ma poi si perdoneranno molto velocemente, ci scommettiamo?". La replica di Samorani alla Donini non si fa attendere: "Concentratevi sui problemi della gente. Ad esempio l’ospedale, che è stato ulteriormente depotenziato. Con i tagli ai posti letto. Non avete difeso il pronto soccorso, né il pronto intervento".

La campagna elettorale sta entrando nella fase più calda. E intanto proseguono gli eventi. Oggi al parco Francolini (inizio alle 17,30) la festa di Pensa – Una mano per Santarcangelo, una delle liste di Filippo Sacchetti, candidato del centrosinistra. Si partirà con il torneo di basket e giochi per i bimbi, dalle 19.30 aperitivo a musica al bar Fuoricentro.

"Sarà un momento di festa, ma anche di confronto – dicono dalla lista – con i nostri candidati".