"Borghini è il candidato sindaco". Samorani spacca il centrodestra

Terremoto nel centrodestra di Santarcangelo. Dopo settimane (anzi, mesi) di tensioni, polemiche, ultimatum con Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, la lista civica Bene in comune di Domenico Samorani rompe gli indugi e annuncia: "Sarà Barnaba Borghini il nostro candidato sindaco". L’annuncio è arrivato ieri in tarda mattinata, spiazzando i partiti del centrodestra, che stavano lavorando su altri nomi, tra cui quello di Luigi Berlati, già candidato sindaco nel 2014 di una lista civica appoggiata dal centrodestra.

Accade tutto in meno di 24 ore. Venerdì sera i segretari provinciali di Fd’I, Lega e FI tornano a confrontarsi su Santarcangelo e decidono di riprovare a convincere la lista di Samorani a convergere su una candidatura unica. Ieri mattina il colpo di scena: "La nostra lista civica – dicono Samorani e i suoi – propone la candidatura a sindaco del nostro consigliere Barnaba Borghini. Persona che si è distinta per equilibrio, sensibilità e competenza in questi anni, figura conosciuta e rassicurante per la città e che può rappresentare davvero un punto di sintesi per costituire l’alternativa concreta alle logiche del partito di Sacchetti (candidato del Pd)". Due settimane fa Samorani aveva lanciato l’ultimatum a Fd’I, Lega e FI: "È doveroso sia la nostra lista civica a esprimere il candidato sindaco". Lo strappo non si è più ricucito. Anche se – a parole – Samorani, Borghini e gli altri consiglieri, Gabriele Stanchini e Jenny Dolci, non chiudono la porta agli alleati: "Proponiamo la candidatura di Borghini, consci del lavoro svolto a servizio dei cittadini in questi anni, dichiarando massima apertura e disponibilità da parte nostra, senza alcuna preclusione. Siamo pronti a dialogare con tutte le forze politiche e le energie positive che si formeranno in città e a integrare il nostro programma elettorale. Vogliamo rappresentare seriamente una reale alternativa al Pd. La nostra mission cominciata nel 2019 continua, presto presenteremo la squadra".

I dirigenti provinciali di Fd’I, FI e Lega la prendono malissimo. E il più duro è Antonio Barboni, segretario di Forza Italia: "A Santarcangelo il centrodestra, questo sia chiaro a tutti, non ha ancora scelto il candidato sindaco. Quella di Samorani è una lista civica. Noi, Fd’I, Lega presenteremo il nostro candidato". Da Roma hanno chiesto a Barboni, vista la situazione che si è creata, di candidarsi lui stesso. Non fa sconti nemmeno Nicola Marcello di Fratelli d’Italia: "Il centrodestra farà le sue valutazioni e sceglierà il suo candidato". La segretaria della Lega Elena Raffaelli conferma: "Il centrodestra si presenterà unito a Santarcangelo, forte del vento nazionale e di una competizione elettorale che ci vedrà impegnati anche alle europee. E ci stiamo organizzando per esprimere una candidatura che sappia aggregare intorno a sé le migliori energie della città". Insomma, non è Samorani a dare le carte. Chiarito questo "c’è la massima disponibilità al confronto e al dialogo con tutte le componenti civiche che vorranno costruire con noi una valida alternativa al Pd".