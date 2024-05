Botte e minacce alla compagna: cacciato da casa

Quattro anni di inferno. Quattro anni di aggressioni, minacce e offese, subite quasi ogni giorno. "Ti strozzo come una gallina": così lui minacciava la compagna, con cui viveva in un paese della Valconca. Ma la donna si è fatta coraggio, ha deciso di non subire più le violenze e, dopo aver chiesto aiuto a un’associaizone, si è rivolta anche ai carabinieri. In seguito alle indagini e alle testimonianze acquisite, il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha chiesto e ottenuto l’allontanamento dell’uomo dall’appartamento di lei. Non potrà più stare nella casa della donna: così ha deciso il giudice per le indagini preliminari, Raffaele Deflorio. Ai militari, la donna ha raccontato l’incubo che ha vissuto. La loro relazione era iniziata sette anni fa. I comportamenti violenti di lui, un 63enne disoccupato (con precedenti per rapina) sono iniziati nel 2020. Spesso ubriaco, per anni l’ha ripetutamente minacciata e aggredita. Qualche settimana fa la donna è stata costretta alle cure in ospedale dopo l’ennesima violenza subita da lui, con una prognosi di una decina di giorni. In preda ai fumi dell’alcol, in questi anni inoltre in più di un’occasione il 63enne ha danneggiato la casa, colpendo con calci e pugni i mobili e le porte e facendo altri danni.