Bragagni sogna una poltrona a Bruxelles

Da Rimini a Bruxelles. Un sogno che potrebbe avverarsi per Francesco Bragagni, 37 anni. Assessore al personale di Rimini, Bragagni è segretario regionale del Partito socialista, che si presenterà alle europee nel listone Stati uniti d’Europa, formato anche da Italia viva, Più Europa e altre forze politiche. Per la circoscrizione del Nord-Est il capolista è l’inglese Graham Watson, già europarlamentare. Ma al secondo o al terzo posto potrebbe esserci proprio Bragagni. E nel caso in cui Stati uniti d’Europa riuscisse a superare la soglia di sbarramento al 4 per cento e a entrare nel parlamento europeo, Bragagni potrebbe anche farcela. Naturalmente molto dipenderà dalla posizione in lista che gli verrà assegnata e da quante preferenze riuscirà a ottenere. Ma se Stati uniti d’Europa dovesse fare un exploit, il riminese avrebbe buone probabilità di elezione.