Bucano le gomme a una decina di auto

Raffica di atti vandalici sul porto l’altra notte a Bellaria. Una banda (pare formata da giovanissimi) armata di coltello ha bucato le gomme a una decina di auto in sosta. La polizia locale ha già acquisito i filmati delle telecamere della zona, per cercare di risalire ai colpevoli. "Servono più controlli da parte delle forze dell’ordine dopo le 20 – attaccano alcuni residenti – e anche più telecamere nella zona. Non bastano i vigili, abbiamo bisogno di un maggior presidio da parte di carabinieri e polizia di Stato".