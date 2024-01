Business ‘caldo’ per il gelato artigianale

Sfiora i 3 miliardi nel 2023 il giro d’affari del gelato artigianale in Italia, con un incremento dell’11% tra gelaterie, pasticcerie e bar con gelato. Nel 2022 il settore ha registrato 2,7 miliardi, 2,3 miliardi nel 2021 e 1,85 miliardi nel 2020. La fotografia economica è diffusa in vista della dodicesima Giornata europea del gelato artigianale, in programma il 24 marzo di ogni anno e che sarà presentata alla 45esima edizione di Sigep-The dolce world expo, salone internazionale di gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè di Italian Exhibition Group. Dal report economico emerge che alla spesa per il gelato artigianale nella penisola si aggiunge la spesa del turismo straniero, anch’esso in crescita nel Paese: +4% nella stagione estiva, +13% durante l’anno, con un particolare aumento delle presenze a partire da agosto. Segno positivo per i volumi che, nonostante l’inflazione e l’andamento climatico poco favorevole, sono rimasti stabili (+1% rispetto al 2022), "facendo ben sperare per il futuro di tutta la filiera, che nel suo complesso (gelaterie, ingredienti, macchine, attrezzature, vetrine) vale oltre 4 miliardi di euro e dà lavoro a più di 100.000 persone". Sul territorio nazionale sono presenti 39 mila punti vendita, di cui oltre 9.300 gelaterie, 12.000 pasticcerie e circa 18.000 bar che offrono gelato artigianale.