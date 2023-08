"Candidiamo il sindaco, non lo arruoliamo"

"Fratelli d’Italia ci sarà in forze e confermerà a livello locale ’ottimo risultato nazionale delle politiche di un anno fa. La ricandidatura del sindaco Filippo Giorgetti per noi è fuori discussione. Dal fronte dell’opposizione non vediamo al momento avversari in grado di contenderci la vittoria". E’ in sintesi il Nicola Missiani pensiero. Il 54enne coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, partito nel quale milita dal 2018, dopo aver presieduto il Quartiere Bellaria centro per quasi 5 anni, ex guardia giurata, studio di ipnosi regressiva in città, dice la sua sulle elezioni amminsitrative che si terranno a Bellaria Igea Marina tra meno di un anno.

Quanti iscritti ha FdI in città ad oggi?

"Oltre una trentina, ci sono molte richieste da parte di persone che non hanno mai fatto politica".

Tutti sul carro del vincitore?

"Noi facciamo selezione, per quanto riguardo le candidature future".

Obiettivo minimo?

"Portare a casa almeno 2-3 consilieri, cosa che non c’era riuscita nella tornata precedente. Ma..."

Dica.

"Ciò nonostante, abbiamo collaborato e stiamo collaborando in piena sintonia con sindaco e giunta. Sia in commissione, io sono presidente di quella dei servizi sociali, che in atre sedi, lavoriamo a fianco con riunioni, incontri ecc.".

Inoltre, lei è presidente da qualche anno della farmacia comunale.

"Sì, è sta andando molto bene".

A proposito di sindaco, Filippo Giorgetti si è detto pronto a ricandidarsi: come la vede?

"Benissimo, riteniamo che il sindaco stia facendo un buon lavoro, e lo appoggeremo per la ricandidatura".

Lavoro da completare.

"Sì, ci sono molti soldi che l’amministrazione è riuscita ad ottenere dal Pnrr, con tante opere importanti da avviare e completare, come il recupero della Vecchia fornace, le due scuole, la strada di gronda che sarà un ottimo volano per una zona importante di Igea, il lungomare di Igea Marina, l’area portuale".

Lei condivide la scelta sull’utilizzo dei fondi?

"Sì".

FdI ha personale preparato a livello cittadino?

"Ci stiamo preparando".

Non è che avete intenzione di provare ad ’arruolare’ il sindaco in FdI?

"No, penso che resterà ligio a Forza Italia".

Quanto all’opposizione, vi preoccupa in chiave elettorale locale?

"Non mi va di parlare della casa di altri, ma non vedo al momento persone in grado di ’spaventarci’ in vista del voto cittadino".

Mario Gradara