Cane maltrattato. Denunciato 60enne

Un riccionese di sessant’anni è stato denunciato per l’uccisione di un cane derivante da maltrattamenti. A muoversi sono state le Guardie zoofile di ‘Fare ambiente’, intervenute dopo una segnalazione di maltrattamenti su un cane arrivata su WhatsApp. Alle Guardie veniva segnalata la presenza di un cane malato e in forte difficoltà. La pattuglia intervenuta sul posto ha riscontrato la presenza dell’animale, ma il proprietario era assente. Dopo averlo contattato, le Guardie hanno sollecitato il sessantenne a portare immediatamente il cane da un veterinario. Cosa che il proprietario ha poi fatto. Il cane è tuttavia giunto in condizioni disperate. Per due giorni ha lottato per la vita con le cure somministrate, ma infine non ce l’ha fatta. Le Guardie Zoofile hanno provveduto a sequestrare l’animale e a metterlo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Poi, nella serata di giovedì hanno denunciato il sessantenne riccionese per uccisione di animale conseguente a maltrattamenti.