Capanna, un medico per la comunità. I Verdi con Piccioni

Una figura di riferimento in ambito sanitario per la comunità. Il medico Valentino Capanna, candidato nella lista Voltiamo Pagina (Tonini), presenta le sue intenzioni. "Voglio essere una figura di riferimento per prendermi cura della comunità, per fare da collante tra cittadini e amministrazione e per far sentire l’amministrazione più vicina alle persone". Inoltre "la salute non può essere disgiunta dall’ambiente in cui viviamo. Dobbiamo affrontare il problema dell’inquinamento ambientale". Intanto Fabrizio Piccioni trova il sostegno dei Verdi. Avs alleanza Verdi Sinistra di Misano, sostiene la lista Scegli Misano. "Una decisione presa dopo aver studiato attentamente il Pug, dove abbiamo apprezzato il buon lavoro fatto ed in particolare quello su temi ambientali quali quelli della riduzione del consumo del suolo e quelli relativi alla cura del verde. A questo si aggiunge l’attenzione al sociale".