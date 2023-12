Capodanno a tutto volume. Dai deejay allo show al castello

Ancora non avete deciso come festeggiare a Capodanno? Ecco la guida ai principali eventi a Rimini e nel resto della provincia.

RIMINI

Riflettori puntati in piazzale Fellini per il concerto di Biagio Antonacci. Come sempre sarà festa grande anche in centro storico. Da non perdere lo spettacolare incendio di Castel Sismondo (a mezzanotte e mezza e alle 2), con mille effetti luminosi. In piazza Cavour il concerto di Kelly Joyce e poi ancora tanta musica con Roberta Lanfranchi, Claudio Guerrini e gli altri speaker di radio Rds, per poi ballare fino a tardi con i deejay che hanno fatto la storia del Paradiso. In piazza Malatesta la ’sfida’ tra i deejay del Velvet e del Satellite. Al teatro Galli il concerto jazz e la magia del videomapping Renovatio mundi, mentre al teatro degli Atti impazzerà la musica latina. E ancora: il brindisi d’arte al Museo della Città e il concerto dei Nashville & Backbones alla Domus del chirurgo. Sarà un Capodanno all’insegna anche della cultura continua con le aperture straordinarie dei musei. Le stelle della musica elettronica saranno invece protagoniste in Fiera con Galactica Nye, il festival che proseguirà anche domani al Cocoricò. Il 2024 di Rimini si aprirà con l’opera di Capodanno: domani al teatro Galli il debutto della Tosca.

RICCIONE

La Perla verde si trasforma nella Discoteca romantica. Protagonisti i deejay dei locali riccionesi che hanno fatto la storia, dal dancing Savioli all’Ethos. A mezzanotte brindisi finale e lo sguardo rivolto al cielo per il grande spettacolo pirotecnico Ad anticipare lo show alle 19 saranno i Nye Soundcsaper, seguiti da Rivoluzione Romantica.

LE ALTRE FESTE

In piazza Ganganelli e dintorni prende vita il Capodanno di Santarcangelo, con videomapping sulla facciata del municipio e la musica dei deejay del Bradipop e del Velvet. L’Isola dei Platani a Bellaria stasera diventa una discoteca a cielo aperto spitando 7 palchi: si spazierà dal cantautorato al rock passando per il pop e la discomusic. A Cattolica il Capodanno fa tappa in piazza Roosevelt: sul palco i Jbees, seguiti da djset. A Novafeltria si farà festa in piazza con brindisi, panettone e fontane di fuoco. Pennabilli saluterà invece il nuovo anno tra musica, balli e i fuochi del ‘Grande braciere’.