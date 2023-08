Capodanno di-vino con il ritorno del palio

San Giovanni prepara il ritorno di uno degli eventi più amati, il Capodanno del Vino con Palio della Pigiatura, in programma domenica 24 settembre, affiancato come sempre da "Il Vecchio e l’Antico", mercatino di antiquariato e modernariato. Attesi migliaia di visitatori e come sempre oltre un centinaio di figuranti e comparse in abiti d’epoca. L’evento celebra le tradizioni della Romagna contadina, nonché i vini di qualità prodotti a San Giovanni in Marignano dalle numerose aziende e cantine presenti sul territorio locale. "Questo evento è dunque il benvenuto al vino nuovo e la festa di conclusione della vendemmia – confermano gli organizzatori – durante la giornata sarà possibile tornare ad inizio del Novecento, tra gli antichi mestieri e i tanti personaggi tradizionali, lo strillone, i briganti, le azdore, i cantastorie. Sarà inoltre possibile degustare i prodotti della tradizione, in particolare il vino, ma anche partecipare a giochi ed eventi della tradizione contadina. Il culmine dell’evento è "Il Palio della Pigiatura" dove le frazioni marignanesi, La Cattolica, Monte di Conca, Pian di Ventena, Pietrafitta, rappresentate da una coppia, si sfideranno in costume storico per aggiudicarsi il Palio di Marignano, pestando l’uva a piedi nudi nella botte".