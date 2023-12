Carta acquisti: sostegno ad altri 127 nuclei famigliari

Vista la situazione di disagio economico di molte famiglie, a San Giovanni l’amministrazione comunale ha stabilito l’apertura della settima edizione del bando ‘Obiettivo famiglia’. La delibera approvata dalla giunta prevede la formazione di una graduatoria a scorrimento rispetto a quella già generata da Inps per l’assegnazione della Carta solidale acquisti. La misura ora messa in campo dall’amministrazione ha permesso di raggiungere altri 127 nuclei famigliari, per un totale di 415 persone. I beneficiari del contributo, nell’arco delle prossime settimane, saranno contattati dall’ufficio servizi sociali.