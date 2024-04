Cartine e filtri importati dal Titano. Scatta la denuncia per contrabbando

Filtri e cartine, sia arrotolate senza tabacco che semplici. Circa 27 chilogrammi di articoli per fumatori importati da San Marino. E diretti verso le Marche. Tutta merce irregolare. Per questo un uomo, fermato dalla Guardia di Finanza di Macerata, è stato denunciato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Durante un controllo a un’auto, palesamente carica di merce, al casello di Civitanova Marche, le Fiamme gialle hanno trovato oltre mezzo milione di prodotti accessori ai tabacchi da fumo. Tra cui, appunto, cartine arrotolate senza tabacco, filtri e cartine semplici, irregolari. I militari hanno quindi accertato la detenzione e il trasporto illecito degli articoli perché la persona alla guida del mezzo non aveva né la documentazione fiscale che ne giustificasse l’acquisto il versamento dell’imposta di consumo, né aveva la licenza autorizzatoria all’acquisto dei beni in esenzione d’imposta.

Le indagini svolte dagli uomini della Guardia di Finanza di Macerata hanno permesso di scoprire, infatti, che gli accessori per fumatori erano stati illecitamente importati dalla Repubblica di San Marino e che erano destinati a numerose rivendite di tabacchi della fascia costiera e dell’entroterra marchigiano, che al momento sono in corso di identificazione.

Visto che questi beni di larghissimo consumo, acquistati e rivenduti ‘in nero’, vengono immediatamente messi sul mercato senza lasciare alcuna traccia fiscale, le Fiamme gialle marchigiane equiparano questi illeciti al ‘contrabbando’ di tabacchi lavorati esteri, con tutte le conseguenti sanzioni del caso.

Difatti, chi viene fermato con un quantitativo superiore ai 10 chilogrammi di tabacco lavorato estero di contrabbando, è punito con una multa di 5 euro per ogni grammo di prodotto e con la reclusione da due a cinque anni. In questo caso, il trasportatore è risultato detenere circa 27 chilogrammi di prodotti equivalenti al tabacco di contrabbando. Tutti gli articoli per fumatori illecitamente detenuti e l’auto utilizzata per il trasporto sono stati sequestrati e l’uomo è stato denunciato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.