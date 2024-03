Casa della comunità, i lavori partiranno quest’anno

Partiranno entro il 2024 due grandi opere a Riccione attese da anni, ossia la Casa della comunità, da costruire al posto dell’ex scuola elementare di viale Pavia, e il Centro per l’inclusione da realizzare al posto del’ex mattatoio a San Lorenzo. Ne ha dato conferma la giunta comunale con la sindaca Daniela Angelini che martedì sera, nel centro di quartiere di San Lorenzo, ha incontrato un centinaio di residenti. Annunciati pure il completamento del nuovo parco pubblico accanto al Boschetto, nonché la riqualificazione dell’intera area compresa tra viale San Lorenzo e viale Millesimo e di altre strade, dove verranno rifatti gli acquedotti e gli asfalti. È stato messo intanto in sicurezza viale Mantova, che conterà su una nuova pista ciclabil. Come annunciato dall’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola, è inoltre allo studio il progetto che mira a collegare la pista ciclabile di San Lorenzo al vecchio camposanto, attraversando l’anello del centro sportivo. L’attenzione è tuttora focalizzata sui lavori all’ex macello. Come sottolinea Imola per il centro inclusivo si è prossimi alla conclusione del progetto definitivo. Il cantiere sarà aperto entro l’anno. Stessa tempistica per la Casa della comunità in viale Pavia, dove su commissione dell’Ausl è in corso la bonifica del terreno, anche per eventuali residuati bellici. Le due opere dovranno essere ultimate nel 2026. Nel frattempo in viale Bergamo, dove è stato rifatto il tappeto stradale, sono stati realizzati il parcheggio accanto al campo sportivo e la piastra ginnica, mentre nel parchetto è stato posizionato un nuovo gioco inclusivo. Numerosissime le domante dei presenti, che hanno chiesto soprattutto lo snellimento del traffico veicolare in viale Veneto.

Nives Concolino