Casanti lascia Azione e annuncia il futuro: "Sarò nel gruppo misto"

Filippo Casanti esce da Azione, dopo aver portato il partito di Calenda ad essere il secondo partito di maggioranza con il 6% dei consensi nelle ultime elezioni amministrative a Cattolica nel 2021. "Esco da Azione – conferma ora Casanti – dopo aver rassegnato le dimissioni da membro del direttivo provinciale insieme a tutti gli altri componenti. Aderirò al gruppo misto in consiglio comunale". Dunque resta in maggioranza: "Esco da Azione perché gli attuali vertici regionali – prosegue – non ascoltano la base, e se c’è una base che pretende di essere ascoltata, senza accettare diktat dall’alto, è proprio quella di Azione. Purtroppo con la sola eccezione di Carlo Calenda, i professionisti della politica hanno preso il sopravvento. Resto in maggioranza a Cattolica, anche perché in nessun modo tali vicende interne ad Azione possono incidere sul governo cattolichino". Infine chiarisce: "Ma non entro in Italia Viva, perché anche lì non vedo un tasso minore di professionismo della politica. Questa esperienza mi conferma che non riesco a stare all’interno di schemi partitici, non ne sopporto le costrizioni e la disciplina verticistica. Non accetto che qualcuno da Roma ci debba dire cosa fare a Cattolica. La base cattolichina di Azione resta intatta, perché è la base civica che ha lavorato insieme nella tornata elettorale 2011 e 2016".

lu.pi.