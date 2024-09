Case popolari, partono i cantieri negli alloggi di via Enna

Geat ha avviato il piano di manutenzione e ristrutturazione ordinaria delle case di edilizia pubblica residenziale che si trovano in via Enna ai civici 15 e 16. Dopo avere completato gli interventi di manutenzione straordinaria per la riqualificazione energetica e sismica di 54 appartamenti facenti parte di sei condomini – utilizzando lo strumento del superbonus edilizio 110 per cento – Geat prosegue con altri cantieri nelle case popolari di cui cura la manutenzione. E la prossima settimana partiranno i lavori di manutenzione ordinaria alle facciate di due palazzine residenziali in via Enna, costruite nella prima metà degli anni 70. Saranno interessate 16 appartamenti. Verranno eseguiti lavori di sistemazione di intonaci e cemento armato ammalorati, l’impermeabilizzazione, la tinteggiatura e la pavimentazione dei balconi. Lavsori per un valore complessivo di circa 150mila euro. Il cantiere dovrà finire entro il mese di novembre: questo il termine che si è dato l’azienda. A seguire verranno fatti lavori in altre due palazzine, sempre in via Enna.