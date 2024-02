Cattolica è la Regina della danza. Torna l’International talent award

Per quattro giorni Cattolica sarà la capitale della danza classica e contemporanea. Da domani a domenica, la Regina torna ad ospitare l’International Talent Award, il prestigioso premio arrivato alla terza edizione che quest’anno porterà in città ancora più ballerini e provenienti da tutti e cinque i continenti. Sono oltre 650 i giovani talenti che saliranno sulle assi del Teatro della Regina per aggiudicarsi l’ambito riconoscimento. Per le promesse della danza, Ita rappresenta anche un’occasione unica per conoscere i più celebri maestri della danza chiamati a comporre la giuria. Durante i quattro giorni, si svolgeranno diverse attività: competizioni di danzatori dai 7 ai 21 anni, masterclass di alta formazione coreutica tenute da direttori di accademie professionali e di compagnie di danza tra le più rinomate al mondo, audizioni per offrire importanti opportunità ai giovani ed anche una residenza artistica che vedrà impegnati diversi studenti per la realizzazione di una coreografia di Robert North. Evento clou del premio, il Gala che si terrà, domenica, al Teatro della Regina, con le più grandi stelle del mondo della danza, famose in tutto il mondo. Tutto l’evento sarà trasmesso in diretta streaming. "Cattolica ha nel suo dna l’amore per la danza – interviene l’assessore Federico Vaccarini –. Quest’evento crea turismo attraverso la cultura".