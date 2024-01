Cattolica pattina ancora: la pista rimane aperta. Luminarie prolungate per tutto il periodo dei saldi

Cattolica continuerà a brillare ancora fino al 25 febbraio. L’Amministrazione comunale ha infatti deciso di prolungare l’accensione delle luminarie, lungo l’asse viario che collega piazza della Repubblica a piazza Primo Maggio, per mantenere un clima elegante e festoso sia per accompagnare lo shopping nel periodo dei saldi che per accogliere l’importante evento internazionale di danza "Metti le ali al talento" che si terrà dal 22 al 25 febbraio al Teatro della Regina con decine di turisti. Dunque da Palazzo Mancini giunge un gesto simbolico, e non solo, per sostenere il commercio cittadino e le attività collaterali nei prossimi due mesi piuttosto difficili in vista del periodo poi primaverile ed estivo. Ma l’amministrazione comunale ci tiene anche a ribadire che non vi saranno sprechi economici: "La città sarà illuminata ancora per altri due mesi – spiega la Giunta comunale – ma a costi contenuti. Le luci sono infatti a basso consumo".

Con una linea politica ben chiara: "La nostra Amministrazione come lo scorso anno ha deciso di prolungare l’accensione delle luminarie – spiega il Vice sindaco e assessore al turismo e commercio Alessandro Belluzzi – per rendere la città più accogliente sia durante il periodo dei saldi che per questa importante manifestazione di danza che ormai da anni anima Cattolica in un mese complesso come febbraio, portando arrivi e presenze a beneficio di hotel, ma anche di ristoranti, bar e locali. L’illuminazione è uno strumento strategico per l’estetica di una città. E il prolungamento, che abbiamo disposto anche in accordo con i commercianti e con gli organizzatori della manifestazione, non graverà in modo eccessivo sul bilancio di Cattolica. Le luci installate sono tutte a basso consumo". E a prolungare il clima natalizio e comunque di festa ci sarà anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Primo Maggio: "È stata un’attrazione molto apprezzata durante le festività natalizie da bambini e giovani – aggiunge Belluzzi – e continua a essere molto richiesta e frequentata. Così, d’accordo con i gestori, abbiamo prorogato l’apertura fino a domenica 21 gennaio. Per la gioia di piccoli, grandi e famiglie, cattolichine e non solo ma anche a beneficio degli operatori economici".

Luca Pizzagalli