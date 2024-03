Cattolica: "Segnali positivi ma il vero test è aprile"

A Cattolica si pensa positivo. "Da quanto emerso – dice l’assessore al turismo Alessandro Belluzzi (in foto) – Gli alberghi aperti nel fine settimana dovrebbero essere una settantina". È un numero non secondario, ma come sempre accade in queste situazioni diventa fondamentale l’indice di riempimento per capire che Pasqua sarà. "Anche in termini di presenze si prospetta una buona Pasqua – riprende l’assessore – Da quanto ci è stato riferito l’indice di occupazione delle camere dovrebbe attestarsi intorno al 70 per cento, in alcuni hotel è superiore".

Come nelle altre località, non sarà la Pasqua del secolo perché cadendo il 31 marzo il numero di strutture aperte e le presenze turistiche non potranno essere da record. "Tuttavia – prosegue Belluzzi – contiamo in un buon periodo grazie anche alle iniziative che abbiamo messo in campo". Da una parte "c’è il torneo di calcio che porterà a un buon riempimento di diverse hotel, dall’altro ci sono le iniziative che animeranno le giornate di sabato e domenica anche per i tanti visitatori che arriveranno in giornata. Avremo un’importante iniziativa legata allo street food in piazza Primo maggio e alla sera i concerti. Presenteremo una città accogliente e ci faremo trovare pronti". Ma la vera partenza della stagione "per noi avverrà dal 27 aprile in poi con la mostra dei fiori".